Kahramanmaraş'taki Ali Kayası'nda cam teras yapımına başlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'taki Ali Kayası'nda cam teras yapımına başlandı

AA

Kahramanmaraş'taki Ali Kayası'nda cam teras yapımına başlandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta halk arasında efsane ve hikayelere konu olan Ali Kayası'nda Menzelet Barajı manzarasına hakim alana yapılacak cam terasın inşasına başlandı.

Büyükşehir Belediyesi ile Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki cam teras, Güredil Kalesi ve Menzelet Barajı'na hakim, baraj gölünden 160 metre yükseklikte ve 900 rakımda bulunan sarp kayalıklar üzerine inşa ediliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, temel atma töreninde, cam terasın bölgenin turizme kazandırılması açısından önemli bir proje olduğunu söyledi.

Kentin çok zengin kültürel mirasa ve doğal güzelliklere sahip olduğunu belirten Güngör, şunları kaydetti:

"Buranın çok güçlü bir hikayesinin olduğunu ifade ettik. Asırlardır süregelen Hazreti Ali'nin atı düldül ile buraya geldiği ve buradaki kayayı ikiye ayırdığı gibi bir hikayesi var. Asırlardır anlatılır. Burada cam terasın yanında özellikle ziyaretçiler geldiğinde vakit geçirebilecekleri bir yeme içme mekanı oluşturduk. Aynı zamanda da yürüme parkuru da var. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en güzel seyir teraslarından birini şehrimize kazandırmış oluyoruz. Buranın 2 tür ulaşımı var. Hem kara yoluyla ulaşımını sağlıyoruz hem de tekneyle Menzelet Parkı ve barajı üzerinden buraya ulaşım sağlıyoruz."

Yaklaşık 50 milyon liranın üzerinde bir yatırım gerçekleştirdiklerini, tesisin 12 ay boyunca ziyaret edilebileceğini ifade eden Güngör, "Amacımız Kahramanmaraş'ın turizm potansiyelini 250 binden ilk aşamada 500 bin, ikinci aşamada 1 milyona ulaştırmak. Bunu zaten gerçekleştirdiğimizde şehrimizdeki ekonomik hareketliliğin daha fazla artacağını biliyoruz." dedi.

Güngör, projeye destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Törene AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Celalettin Güvenç ve Habibe Öçal ile ilçe belediye başkanları, kurum amirleri ve davetliler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'ta hemşirelik bölümü öğrencilerinden ihtiyaç sahibi öğrencilere destek
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta hemşirelik bölümü öğrencilerinden ...
Kahramanmaraş'ta organize suç örgütüne yönelik operasyonda 19 gözaltı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta organize suç örgütüne yönelik ...
(Görüntülü) &#039;ARACA ARIZA YAPTIRMIŞSIN&#039; OYUNUYLA 5 MİLYON LİRALIK VURGUN
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'ARACA ARIZA YAPTIRMIŞSIN' ...
'Araca arıza yaptırmışsın' oyunuyla 5 milyon liralık vurgun
YEREL HABERLER 'Araca arıza yaptırmışsın' oyunuyla 5 milyon liralık ...
Kahramanmaraş'ta kamyonun çarptığı yaya öldü
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta kamyonun çarptığı yaya öldü
Kahramanmaraş'ta otomobilin ağaca çarparak devrilmesi kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta otomobilin ağaca çarparak devrilmesi ...
Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahibi öğrencilere bot, mont ve kırtasiye yardımı yapıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahibi öğrencilere bot, mont ...
Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangın söndürüldü
Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahibi öğrenciler sevindirildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahibi öğrenciler ...
Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi ...
Kahramanmaraş'ta AFAD personeline eğitim verildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta AFAD personeline eğitim verildi
Kahramanmaraş'ta yolda temizlik yapan işçiler buldukları cüzdanı sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta yolda temizlik yapan işçiler ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.