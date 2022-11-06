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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

AA

Kahramanmaraş'ta tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Hanifi K. idaresindeki 10 LC 023 plakalı otomobil, Göksun-Elbistan Karayolu Çağılhan Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş tarlaya devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki, Döndü K. ve Kadir K. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar, Afşin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazada ağır yalanan sürücü Hanifi K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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