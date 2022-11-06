Kahramanmaraş'ta AK Parti Teşkilat Akademisi Toplantısı yapıldı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta AK Parti Teşkilat Akademisi Toplantısı "Türkiye Yüzyılı" ana temasıyla gerçekleştirildi.

Necip Fazıl Kongre ve Kültür Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Mahir Ünal, Celalettin Güvenç, Mehmet Cihat Sezal ile Habibe Öcal ve partililer katıldı.

Programda, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık "Seçim 2023" ve "Türkiye Yüzyılı", gazeteci Zafer Şahin "Sıkça Sorulan Sorular" ve gazeteci Taha Hüseyin Karagöz de "Siyasal İletişim ve Yeni Medya" konularında konuşma yaptı.

Toplantı, parti üyelerinin hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

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