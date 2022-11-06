Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın son ayağı Kahramanmaraş'ta yapıldı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 7. ve son ayak yarışları, Kahramanmaraş'ta tamamlandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanlar Off-Road Spor Kulübü öncülüğünde Kapıçam Tabiat Parkı'nda düzenlenen organizasyonda, Azerbaycan, İran, Irak ve Türkiye'nin farklı kentlerinden 44 araçla 88 sporcu yarıştı.

Yarışlarda sporcular tarafından 2 kilometrelik seyirci etabında son düzlük geçilerek, "2022 Türkiye Off-Road Şampiyonu" unvanı sahibini buldu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yarışlarda, devrilen ve arıza yapan bazı araçlar, görevlilerin yardımıyla servis alanına taşındı.

Şampiyona sonunda genel klasmanda Kemal Özsoy ve Yiğitcan Yüksel ikilisi birinci olurken Engin Öztürk ile Ebubekir Uysal ikinci, Kenan Özsoy ile Harun Deynek üçüncülüğü elde etti.

Şampiyona, Milli İrade Meydanı'nda dereceye girenlere ödüllerinin takdim edilmesinin ardından sona erdi.





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