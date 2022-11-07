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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fotoğrafçıların vizöründen Kahramanmaraş'ın güz tonları

AA

Fotoğrafçıların vizöründen Kahramanmaraş'ın güz tonları

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Afşin'de amatör fotoğrafçılar, sonbahar renklerinin hakim olduğu Afşin ve Göksun ilçelerinin kırsal mahallelerinde en iyi kareyi yakalamak için çaba harcadı.

Binboğa Fotoğraf Yolcuları Topluluğu (BİNFOT) düzenlediği gezi programı kapsamında fotoğrafseverler, Afşin'e bağlı Kitiz, Kargabük, Deveboynu, Yeşildere mahalleleri ile Göksun'a bağlı Fındık ve Saraycık mahallelerindeki güz renklerini fotoğrafladı.

Bölgeye giden fotoğrafseverler, en iyi kareyi elde edebilmek için mücadele etti. Eğitmenler eşliğinde fotoğraf çekme tekniklerini öğrenen kursiyerler, doğanın sunduğu güzel manzarayla şehir stresinden uzaklaşma fırsatı da yakaladı.

BİNFOT sözcüsü Selçuk Kösebalaban AA muhabirine, bölgede sonbaharın güzelliklerini yaşamanın keyif verdiğini söyledi.

Bölgedeki mevsim geçişlerinin sıra dışı görüntüler ortaya koyduğunu ifade eden Kösebalaban, "BİNFOT olarak bölgemizde, dört mevsimde de etkinlik düzenlemeye çalışıyoruz. Doğa bize her mevsim başka bir yönünü, başka bir güzelliğini sunuyor. Bizler de BİNFOT ve fotoğraf meraklıları arkadaşlarımızla bu manzaraları fotoğraflamaya çalışıyoruz. Etkinliğe katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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