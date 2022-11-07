Kahramanmaraş'ta devrilen nakliye kamyonundaki 2 kişi yaralandı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde nakliye kamyonunun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İbrahim Ay yönetimindeki 07 APC 650 plakalı kamyon, Kahramanmaraş-Adana kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Resul Kılıç, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı yol, yetkililerin çalışmalarının ardından normale döndü.



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