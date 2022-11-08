Türkoğlu'nda Kur'an kursu açılışı yapıldı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde hayırseverler desteğiyle yaptırılan Yunus Ayşe Ceren Bayan Kur'an Kursu törenle açıldı.

Kaymakam Burak Keser, törende, devlet ve milletin bir arada yaptığı bu tür faaliyetlerin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Kursun yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Keser, "Bu birlikteliğin yaşanması noktasında bizler için çok değerli. Yeşilyöre halkımızın ciddi destekleri var. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. İnşallah burada çok güzel hizmetler yapılacak, kurumlarımız çok güzel bir şekilde ilçe müftülüğümüz bünyesinde işleyecek. Burada emeği geçen herkese tekrardan teşekkür ediyor, Allah hayırlı, uğurlu eylesin diyorum." dedi.

Belediye Başkanı Osman Okumuş da vatandaşa en iyi hizmeti verebilmek adına gayret gösterdiklerini ifade etti.

İl Müftüsü Mustafa Tekin ise inşa edilen Kur'an kursuyla ilgili katılımcılara bilgi vererek, kursun yapımında emek gösterenlere teşekkür etti.

Program, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sona erdi.

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