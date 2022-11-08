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Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 41 şüpheli tutuklandı

AA

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 41 şüpheli tutuklandı

​​​​​​​KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan gözaltına alınan 65 şüpheliden 41'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, hırsızlık, uyuşturucu ve mala zarar verme gibi suçlardan aranan 65 şüpheliyi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 41 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 24 şüpheli ise serbest bırakıldı.


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