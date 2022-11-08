Kahramanmaraş'ta fidan dikim etkinliği düzenlendi

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta Orman Bölge Müdürlüğü tarafından "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte ilk ve ortaokul öğrencileriyle fidan dikti.

Türkoğlu İlçesi Şehit Niyazi Ergüven ve Yolderesi ilk okullarında düzenlenen etkinlikte, fidan dikmenin önemine ilişkin bilgilendirilen öğrenciler daha sonra Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve öğretmenleriyle fidanları toprakla buluşturdu.



Programda, Türkoğlu Orman İşletme Şefliği Şefi Yunus Emre Gizlenci, öğrencilere Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan hediye paketlerini dağıttı.

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