Çağlayancerit'te yol yapım çalışmaları devam ediyor

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KAHRAMAMARAŞ AA - Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde yol yapım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, Karayolları Mersin 5'inci Bölge Müdürlüğü tarafından Akdere Mahallesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

​​​​​​​Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Sarıaltun, gazetecilere, ekiplerin Bozlar Mahallesi Kısık mevkiinde ki çalışmaların ardından Akdere Mahallesi Mercen bölgesine geçtiklerini belirtti.

Özellikle ilçenin giriş noktalarında önemli çalışmalar yapıldığını aktaran Sarıaltun, "Ulaşım noktasında yayla ve arazi yollarında Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile koordineli şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Yol çalışmalarında bizlere yardımlarını esirgemeyen başta milletvelilleri olmak üzere Karayolları Bölge Müdürlüğüne şükranlarımı sunuyorum. İlçemizin dört bir yanında yol yapım onarım çalışmalarımız aralıksız sürüyor." ifadelerini kullandı.



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