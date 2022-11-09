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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta "iki dil bir gönül" projesiyle Türkçe öğreniyorlar

AA

Kahramanmaraş'ta "iki dil bir gönül" projesiyle Türkçe öğreniyorlar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde "iki dil bir gönül" projesi kapsamında yabancı uyruklu aile bireylerine Türkçe dersi veriliyor.

Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Dulkadiroğlu Halk Eğitim Merkezi öncülüğünde Turan İlkokulu'nda bazı öğrencilerin konuşma sorunu ve iletişim yetersizliği yaşaması sebebiyle başlatılan proje kapsamında öğrencilerin anne ve babalarına günde 2 saat Türkçe dersi verilerek çocuklarıyla uyum sağlanması amaçlanıyor.

Ailelerin ilgi gösterdiği eğitimler kapsamında Türkçe'yi öğrenen velilerin çocuklarıyla uyumlarının daha kolay olması ve toplum içerisinde kendilerini daha rahat ifade edebilmeleri amaçlanıyor.

Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Mart, "iki dil bir gönül" projesinin ilçede büyük ilgi gördüğünü ve diğer okullarda da projenin uygulanması ve yayılması için çalışma yaptıklarını ifade etti.

Gündüzleri öğrencilerin akşamları ise velilerin okulda Türkçe eğitim aldıklarını belirten Mart, şunları kaydetti:

"Dulkadiroğlu Turan İlkokulu'nda 600 öğrencinin yaklaşık 400 tanesinin konuşma sorunu nedeniyle iletişim yetersizliği yaşadığını tespit etmemiz üzerine, okul müdürlüğümüzün de başlatmış olduğu 'iki dil bir gönül' projesi kapsamında gündüzleri öğrencilerimize akşamları ise velilerimize anne ve babalarımıza Türkçe öğretmeye başladık. Türkçe'yi öğreterek velilerimizin ve çocuklarımızın uyumlarının daha da kolaylaşacağını toplum içerisinde kendilerini daha rahat ifade edebilecekleri kanısına vardık. Bunun da bizim kendi ilçemize olumlu yansımalarının olacağı kanaatindeyiz. İlçemiz adına yapılabilecek bu tür çalışmaları diğer okullarımızda da uygulayarak bu projeyi genişletmek ve bu projeden çıkacak olumlu sonuçların ülkemiz geneline yayılmasını istiyoruz."

Turan İlkokul Müdürü Bekir Özçelik de bir hafta önce başlattıkları kursa geri dönüşlerin çok iyi olduğunu anlatarak, projenin güzel bir şekilde devam ettiğini dile getirdi.

Kursiyer Kamer Hüseyin Muhammed ise kendilerine Türkçe eğitimi veren öğretmen ve müdürlere teşekkür etti.

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