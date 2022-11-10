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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta "Dünya Çocuk Kitapları Haftası" kutlandı

AA

Kahramanmaraş'ta "Dünya Çocuk Kitapları Haftası" kutlandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta "Dünya Çocuk Kitapları Haftası" kapsamında 7-18 yaş arasındaki çocuklara kitap dağıtımı gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından temin edilen kitaplar, Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince, belirlenen ailelere ulaştırıyor.

Kitapları çocuklara teslim eden İl Müdürü Mutlu Kaya, gazetecilere, hazırlanan kitapların çocukların kişisel gelişimleri ve psikososyal süreçlerine katkı sunacağını belirtti.

Çocuklara kitap okumayı teşvik etmek ve psikososyal durumlarına destek olmak amacıyla farkındalık çalışması yaptıklarını anlatan Kaya, "Sayın Bakanımızın 7-18 yaş aralığındaki çocuklarımıza göndermiş olduğu Bakanlığımızın çocuk dostu kitaplarından 200 ailemize hediye ediyoruz. Bugün Didem'in misafiriyiz Didem kitabı çok güzel okudu okumayı da çok seviyor. 20 farklı ekibimiz var. 20 farklı ekip toplam 200 kitabı bu hafta boyunca ailelerimize ulaştıracaklar." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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