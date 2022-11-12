Kahramanmaraş'ta, kadınlara yönelik gezi düzenlendi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu Belediyesi tarafından ilçedeki kadınlara yönelik İstanbul gezisi düzenlendi.

Türkoğlu Belediyesince "Kahramanlar diyarından, payitahta" projesi hayatında hiç İstanbul'a gitmeyen kadınlara yönelik gezi düzenlendi.

Etkinlik kapsamında kadınlar, Eyüp Sultan Cami ve Türbesi, Sultan Ahmet Cami, Topkapı Sarayı, Ayasofya Cami, Çamlıca Cami ve Sirkeci-Üsküdar sahillerini gezdi.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, gazetecilere, belediye olarak sosyal ve kültürel etkinliklere önem verdiklerini dile getirdi.

Okumuş, "Bu turlar benim için daha büyük anlam kazandı. Çünkü dünyanın en güzel şehri İstanbul, Osmanlıya yüz yıllarca başkentlik yapmış. Bundan sonraki süreçte de yine her hafta havalar müsait ve güzel gittiği müddetçe Türkoğlu'ndaki hanımefendileri getirmeye devam edeceğiz. gururluyuz, Türkoğlu çok büyük gelişmeler kaydetti." dedi.

Geziye katılan Şükran Yıldız da İstanbul'u görmenin kendisine heyecan yaşattığını dile getirdi.

Gezi programının çok güzel olduğunu belirten Yıldız, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Okumuş'a teşekkür etti.

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