Kahramanmaraş'ta hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



M.D. yönetimindeki 27 P 8667 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Ö. idaresindeki 46 AT 003 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu Çiğli mevkisinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerden Mehmet Ö. hayatını kaybetti.



Yaralanan diğer sürücü M.D, ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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