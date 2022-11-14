Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Gaziantep-Kahramanmaraş çevre yolunda önlem alan ekipler, şüpheliler H.E, U.C.Ç, M.T, S.S, A.E.K, C.K. ve İ.K'yi uyuşturucu sevkiyatı sırasında yakaladı.
Zanlıların üzerinde ve araçlarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden U.C.Ç, M.T. ve İ.K. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.