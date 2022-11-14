Kahramanmaraş'ta üreticilere tohumu desteği

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde "Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi" kapsamında üreticilere 50 ton sertifikalı nohut tohumu desteğinde bulunuldu.

Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, üreticilere yüzde 50 hibe destekli tohumları teslim edildi.

Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Kayapınar, törende, üreticilere, hastalıklara dayanıklı ve yüksek verimli tohumları ulaştırmaya devam edeceklerini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın nadasa bırakılan tarım arazilerinde üretimin artırılması ve sürekliliğin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen "Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi" projesi kapsamında çiftçilere birçok ürünün dağıtımını gerçekleştirilmeye devam edildiğini anlatan Kayapınar, "Geçtiğimiz yıl üreticilerimize yüzde 100 hibeyle mercimek tohumu dağıtmıştık. Bu yıl da aynı proje kapsamında üreticilerimize 7 buçuk ton mercimek dağıttık. İlçemizdeki nadasa bırakılan arazilerimizin değerlendirilmesi amacıyla 3 bin 500 ile 4 bin dekar araziye uygulanması için 50 ton tohumluk nohutlarımızı üreticilerimize ulaştırıyoruz. İlçemiz çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Afşin Ziraat Odası Başkanı İbrahim Emiroğlu da Elbistan ilçesiyle Türkiye'nin en büyük dördüncü ovasına sahip olduklarını hatırlattı.

İlçede uygulanan tarım yelpazesinin artırılması amacıyla hayata geçirilen projeye gösterilen ilginin yoğun olduğunu aktaran Emiroğlu, "İnşallah önümüzdeki hasat döneminde ilçemizde hem nohut hem de mercimek üretimimiz olacak. Kıraç arazilerimizde uygulanan ürünlerin artırılması ilçe tarımı adına sevindirici bir durum. Bu hem vatandaşımıza hem de üreticilerimize katkı sağlayacak. Üreticilerimize bol ve bereketli bir hasat sezonu diliyorum." ifadelerini kullandı.

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