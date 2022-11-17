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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afşin'de Yeşilevler sakinleri tapularını aldı

AA

Afşin'de Yeşilevler sakinleri tapularını aldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde belediye ve Afşinbey Konut Yapı Kooperatifi'nin işbirliğiyle çözülen tapu sorununda 358 hak sahibine tapuları teslim edildi.

Afşin Öğretmenevi'nde düzenlenen tapu teslim töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yarım asra yakın bir tapu sorunun çözümüne şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Ülkenin her geçen gün geliştiğini ve imkanlarının arttığını belirten Güngör, şunları kaydetti:

"Daha önce geriye baktığımızda başımızı sokacağımız bir yerimiz olsun dediğimizde yılların getirdiği imkan konforla birlikte insanlar daha farklı yerleşim yerleri istiyorlar. Hamdolsun Türkiyemiz bu aşamada çok önemli mesafeler kaydetti ve Cumhurbaşkanımıza ve onun liderliğinde Ak Parti hükümetlerine de teşekkür ediyoruz. Tabi ki bu sorunu 40 yıl gibi bir süre devam etmesi, doğrusu belki uzun bir süre ama bazen hesap ettiğiniz zaman içerisinde çözülmeyebiliyor ama bugün çözümlenmesi de gerçekten çok önemli. Hak sahiplerimizin alamaması, satamaması, ipotek koyamaması gibi sorunları uzun bir süre yaşadılar. Ben tekrar emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Rabbim bu konutlarda huzur içerisinde inşallah oturmayı yaşamayı nasip etsin."

Afşin'de kentleşme çalışmalarının 1980'li yıllarda başladığını belirten Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, tapuların teslim edilmesiyle Yeşilevler bölgesinin cazibesinin arttığını dile getirdi.

Yıllardır devam eden tapu sorununu çözüme kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Güven, tapuların teslim edilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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