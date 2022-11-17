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Kahramanmaraş 8. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı açıldı

AA

Kahramanmaraş 8. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı açıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta bu yıl 8'ncisi gerçekleştirilen Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasının iş birliğiyle düzenlenen fuar, Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, tarım sektörünün her geçen gün daha da önemli hale geldiğini belirtti.

Çiftçilere yönelik bitkisel ve hayvancılık başta olmak üzere değişik alanlarda yıllık 300 milyon lira civarında destek sağladıklarını belirten Pakdil, Bakanlık olarak sözleşmeli üretime geçmeyi planladıklarını anlattı.

Pakdil, şunları kaydetti:

"TBMM'den geçtiği takdirde burada da sanayicimiz, gıda sektörü ve çiftçilerimiz karşılıklı olarak bir araya gelsin ve her iki tarafın da zarar görmemesi noktasında, her iki tarafın da menfaatlerini koruyacak şekilde bir sözleşmeli tarıma geçelim diye projelerimiz var. Üretimin teminat altına alınması, ülkemizin gıda arzında herhangi bir sıkıntı yaşamaması noktasında projelerimiz hayata geçecek ve bu hedefe ulaşacağız. Öncelik verdiğimiz başka bir husus, tarımsal faaliyette stratejik ürün diye bahsettiğimiz ürünlerin öncelikli olarak üretilmesi. Bu nedir? Yağlı tohumlar, hububat, şeker pancarı, pamuk, et, süt ve yumurta. Kısaca ifade edecek olursak, bunlar bizim için öncelikli olarak üretilmesi gereken ürünlerdir."

Pakdil, yılbaşından itibaren atılacak yeni adımlarla üretimin planlanmasını hedeflediklerini, bu sayede üreticinin de tüketicinin de olası sıkıntıya düşmeden ihtiyaç doğrultusunda üretim yapılabileceğini dile getirdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise çiftçilere verilen desteğin her yıl arttığını belirterek, her zaman çiftçilerin yanında olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Pakdil ve protokol üyeleri, fuarı gezdi.

Programa, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, TİGEM Genel Müdürü Hasan Gezginç, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcı, İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir ve ilgililer katıldı.

103 firmanın ürünlerinin sergilendiği fuar, 20 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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