Kahramanmaraş'ta temizlik işçisi yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde temizlik işçisi, yolda bulduğu içerisinde para ve kredi kartları olan cüzdanı sahibine teslim etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Durdu İmalı, Mahir Ünal Caddesi'nde temizlik yaparken yolda cüzdan buldu.

Cüzdanda bir miktar para ve kredi kartları olduğunu gören İmalı durumu amirlerine iletti.

Kimlik bilgilerinden yola çıkan belediye görevlileri, cüzdanın 75 yaşındaki Mustafa Demir'e ait olduğunu belirledi.

Bulunan cüzdan belediye görevlilerince evinde ziyaret edilen Demir'e teslim edildi.

Demir, her yerde aradığını cüzdanının bulunmasından mutlu olduğunu belirterek İmalı'ya teşekkür etti.

İmalı da cüzdanı bulduğu anda sahibine ulaştırılmak üzere amirlerine teslim ettiğini ifade ederek, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini dile getirdi.

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