Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil, EXPO 2023 Rekreasyon Alanı'nı inceledi

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023 Rekreasyon Alanı'nda incelemelerde bulundu.

Pakdil, 23 Nisan-31 Ekim 2023'te düzenlenecek EXPO 2023 Rekreasyon Alanı'ndaki çalışmaları inceledi.

Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Pakdil'e belediyenin rekreasyon alanındaki çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Pakdil'e Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Bilir, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel ve yetkililer de eşlik etti.



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