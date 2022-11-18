Kadınların ayrıştırdığı tekstil atıkları geri dönüştürülerek ihraç ediliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadınların ayrıştırdığı tekstil atıkları geri dönüştürülerek ihraç ediliyor

AA

Kadınların ayrıştırdığı tekstil atıkları geri dönüştürülerek ihraç ediliyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - TUNAHAN AKGÜN - Kahramanmaraş'ta kurulu firma, atık kumaşları geri dönüşümle ham madde haline getirerek ülke ekonomisine kazandırıyor.

Türkiye'nin dört bir yanından toplanan tekstil atıkları, Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Sitesi'nde faaliyet gösteren Kipaş Geri Dönüşüm Tesisi'nde kadın çalışanlar tarafından çeşitli işlemlerden geçiriliyor.

Ham madde haline getirilen, pamuk ve ipliğe dönüştürülen tekstil atıkları, Kipaş Tekstil tarafından "çevre dostu" kumaşların üretiminde kullanılıyor. Bu kumaşlar, Avrupa ve Asya kıtalarında 20 ülkeye ihraç ediliyor.

Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Kipaş Tekstil Genel Müdürü Halit Gümüşer, AA muhabirine, tekstil atıklarının ekonomiye kazandırılması amacıyla firma olarak ciddi bir altyapı yatırımı yaptıklarını söyledi.

Dünyada yeşil ekonominin gündemde olduğunu, Türkiye'nin de bu sürece hızla adapte olması gerektiğini ifade eden Gümüşer, şirket olarak geri dönüşüme çok önem verdiklerini belirtti.

- Yıllık 11 bin ton tekstil atığı ekonomiye kazandırılıyor

Tekstil atıklarını geri dönüştürerek ekonomiye kazandırdıklarını dile getiren Gümüşer, şöyle devam etti:

"Biz tekstil atıklarını geri dönüştürecek şekilde bir makine altyapısı yatırımı yaptık. Bu şekilde yıllık 11 bin tona yakın atığı tekrar tekstil üretimine kazandırıyoruz. Bu da doğal olan orijinal ham maddeyi tüketmememiz anlamına geliyor. Tabii bunu tüketmeyince otomatikman bu ham maddenin üretilmesinde kullanılan karbondioksit emisyonu veya su veya kimyasal kullanılmamış oluyor. Bu anlamda bir öncülük yaptığımızı söyleyebiliriz. Denim çok popüler bir ürün. Türkiye'de üretimi oldukça yaygın ve fazla olan bir ürün. Dolayısıyla hem üretim aşamasında hem de kullandıktan sonra atık durumu söz konusu. Buradan çok ciddi geri dönüşümler elde edilebilir. Çünkü denimde kullanılan ham madde pamuk. Pamuğu geri dönüştürmek bizim ana hedefimiz. Burada bizim çok güzel bir başarımız söz konusu. Yaklaşık 4 yıl önce dünyada yüzde 100 geri dönüştürülmüş atıktan meydana gelen denim kumaşı ürettik ve bir dünya markası yüzde 100 geri dönüştürülmüş elyaflardan oluşan bir koleksiyon çıkardı. Bu tamamen Kipaş kumaşlarıyla, Türkiye'de üretilen kumaşlardan meydana geldi. Bu bizim açımızdan sektörde bir ilkti. Başarılı oldu ve bu gruptan talepler devam ediyor."

- "Dünya markaları geri dönüşümden elde edilen kumaşları kullanıyor"

Firma olarak doğa ve çevreye saygılı bir anlayışla üretim yaptıklarını vurgulayan Gümüşer, dünyadaki birçok tekstil markasının geri dönüşümle elde edilen kumaşlara ilgi gösterdiğini söyledi.

Gümüşer, "Dünyadaki tüm markaların gündeminde sürdürebilir ekonomiye destek olmak var. Bu anlamda önemli yatırımlar söz konusu. Dolayısıyla hepsinin gündemi ve takviminde geri dönüştürülmüş elyaflar kullanmak yer alıyor. Biz de onların partneri olarak bu projede yer alıyoruz. Biz bu markalarla iş birliği halinde bunları gerçekleştiriyoruz. Bizim halihazırdaki ana pazarımız Avrupa. Avrupa'daki ülkelere bu elyafları ihraç ediyoruz. Bu ülkelerin konfeksiyon firmaları genellikle Kuzey Afrika veya yakın Asya taraflarında. Oralara da ihracatımız söz konusu. Amerika'ya da ihracat yapıyoruz. Geri dönüştürülmüş atıklardan elde ettiğimiz iplik ve kumaşları yaklaşık 20 ülkeye ihraç ediyoruz." diye konuştu.

Gümüşer, Kipaş Holding olarak karbon salımını en aza indirebilmek amacıyla da birçok yatırım yaptıklarını ifade etti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraşlı siyam ikizleri umreye uğurlandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraşlı siyam ikizleri umreye uğurlandı
Kahramanmaraş'ta otomobil çaldıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta otomobil çaldıkları iddiasıyla 3 ...
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil, EXPO 2023 Rekreasyon Alanı'nı inceledi
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil, EXPO 2023 ...
Kahramanmaraş'ta temizlik işçisi yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta temizlik işçisi yolda bulduğu ...
Kahramanmaraş 8. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı açıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş 8. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı ...
Afşin'de Yeşilevler sakinleri tapularını aldı
YEREL HABERLER Afşin'de Yeşilevler sakinleri tapularını aldı
Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, Nurhak'ta yatırım çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, Nurhak'ta yatırım ...
Kahramanmaraş'ta kamyonetin kasasından düşen çocuk öldü
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta kamyonetin kasasından düşen çocuk ...
Kahramanmaraş'ta 4 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 4 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.