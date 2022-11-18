Kahramanmaraş'ta 6 evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta ikametlerden ev eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Göksun ilçesine bağlı Keklikoluk Mahallesi'nde 6 evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda 60 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve 6 bin 944 aracı inceleyen ekipler, şüphelinin M.A. (34) olduğunu belirledi.
Gaziantep'teki ikametinde yakalanan M.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.