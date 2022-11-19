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Hollanda'dan ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen hastanın tedavisi sürüyor

AA

Hollanda'dan ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen hastanın tedavisi sürüyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Hollanda'da trafik kazası sonrası yatağa bağımlı kalan ve ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen Hüseyin Hatipoğlu'nun tedavisine Kahramanmaraş'ta devam ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Hollanda'da yaşayan Hüseyin Hatipoğlu (22), nisan ayında Oosterhout kentinde geçirdiği trafik kazası sonrası yatağa bağımlı kaldı.

Hollanda'da "ötenazi" önerilen Hatipoğlu'nun yakınları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yardım istedi.

Bunun üzerine 22 Ekim'de tam donanımlı ambulans uçakla Hollanda'dan Türkiye'ye getirilen Hüseyin Hatipoğlu, İstanbul Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Burada yaklaşık bir ay tedavi gören Hatipoğlu, ailesinin isteğiyle 2 gün önce ambulans uçakla Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine getirildi.

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanı Sedat Köroğlu, gazetecilere, hastanın Palyatif Servisi'nde tedavi altına alındığını ve genel durumunun orta seviyede olduğunu söyledi.

Köroğlu, "Uzun süreli bir takip yapacağız ama umutsuz değiliz. Sürekli uzman hekimlerimiz takip ediyor. Hastamızla ilgili inşallah daha iyi haberler vereceğiz." dedi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal da Hatipoğlu ile başka iki hastanın da yakınlarının isteği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 22 Ekim'de tam donanımlı ambulans uçakla Hollanda'dan Türkiye'ye getirildiklerini belirtti.

Duyarlılıklarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sağlık Bakanı Koca'ya teşekkür eden Öçal, "Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması, hele hele sağlık gibi en temel haklardan en iyi şekilde faydalanması noktasında ellerinden geleni yapıyorlar." dedi.

Hüseyin Hatipoğlu'nun kardeşi Sena Hatipoğlu da kardeşinin nisan ayında geçirdiği trafik kazasının ardından Hollanda'da tedavi altına alındığını ancak bir süre sonra oradaki yetkililerin ümitlerini keserek kardeşine ötenazi uygulamak istediklerini söyledi.

Ötenazi uygulamasını doğru bulmadıkları için Türkiye'den yardım talebinde bulunduklarını anlatan Hatipoğlu, "Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız, milletvekillerimiz bize destek verdi. Türkiye'den yardım talebinde bulunduktan sonra ambulans uçak gönderdiler. Kardeşimin tedavisi İstanbul'da başladı. İstanbul'dan sonra memleketimize gelmek istedik." diye konuştu.

Hastanın ablası Melike Hatipoğlu da sürecin başından bu yana kendilerine destek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Koca, milletvekilleri Habibe Öçal ile Ahmet Özdemir'e teşekkür etti.

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