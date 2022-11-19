Kahramanmaraş'taki Cafer Tatlıbal Gençlik Merkezi gençlerin gözdesi oldu

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir süre önce hizmete açılan Cafer Tatlıbal Gençlik Merkezi, içerisindeki sosyal donatılarıyla ilgi görüyor.



Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından bir süre önce yapımı tamamlanan ve içerisindeki sosyal donatılarıyla dikkati çeken Gazipaşa Mahallesi'ndeki Cafer Tatlıbal Gençlik Merkezi'nde gençlere yönelik müzik, bilgisayar, resim ve dil kurslarının yanı sıra temel spor eğitimleri veriliyor.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, belediye olarak her zaman gençlerin yanlarında olduklarını söyledi.

Merkeze gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Okay, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin hem eğitim hem de sosyal anlamda kendilerini geliştirmesi adına yaptığımız çok önemli çalışmalar var. Bu çalışmaların başında gençlik merkezleri gelmektedir. Cafer Tatlıbal Gençlik Merkezi'ni inşa ederek bölgemize bu alanda büyük bir zenginlik kattık. Bölgenin en büyüğü olma özelliği taşıyan bu gençlik merkezimiz gençlerimizle dolup taşmaktadır." diye konuştu.





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