Kahramanmaraş'ta hemzemin geçitte trenin çarptığı çoban öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta hemzemin geçitte trenin çarptığı çoban öldü

AA

Kahramanmaraş'ta hemzemin geçitte trenin çarptığı çoban öldü

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde kontrolsüz hemzemin geçitte trenin çarptığı çoban hayatını kaybetti.

Kırsal Akçalı Mahallesi'ndeki kontrolsüz hemzemin geçitten koyunlarıyla geçmek isteyen çoban Ahmet İlgen'e (32) Adana-Malatya seferini yapan kömür yüklü tren çarptı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İlgen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

AFAD personellerince sıkıştığı yerden çıkarılan İlgen'in cesedi, savcılık incelemesinin ardından Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

30 koyunun da telef olduğu kaza nedeniyle yaklaşık 3,5 saat araç ve yaya trafiğine kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'taki Cafer Tatlıbal Gençlik Merkezi gençlerin gözdesi oldu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'taki Cafer Tatlıbal Gençlik Merkezi ...
(Görüntülü) HOLLANDA&#039;NIN ÖTANAZİ UYGULANMASINI İSTEDİĞİ HÜSEYİN, KAHRAMANMARAŞ?A GETİRİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) HOLLANDA'NIN ÖTANAZİ UYGULANMASINI ...
Hollanda'nın ötanazi uygulanmasını istediği Hüseyin, Kahramanmaraş´a getirildi (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Hollanda'nın ötanazi uygulanmasını istediği Hüseyin, ...
Türkiye'de her yıl 100 bin dolayında tüp bebek tedavisi yapılıyor
YEREL HABERLER Türkiye'de her yıl 100 bin dolayında tüp bebek ...
Hollanda'nın ötenazi uygulanmasını istediği Hüseyin, Kahramanmaraş´a getirildi
YEREL HABERLER Hollanda'nın ötenazi uygulanmasını istediği Hüseyin, ...
Hollanda'dan ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen hastanın tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER Hollanda'dan ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen ...
(Görüntülü) ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SİLAHI KATİLİNE KENDİSİ SATMIŞ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SİLAHI KATİLİNE KENDİSİ ...
Öldürüldüğü silahı katiline kendisi satmış
YEREL HABERLER Öldürüldüğü silahı katiline kendisi satmış
Kahramanmaraş'ta 6 evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 6 evden hırsızlık yapan zanlı ...
Kadınların ayrıştırdığı tekstil atıkları geri dönüştürülerek ihraç ediliyor
YEREL HABERLER Kadınların ayrıştırdığı tekstil atıkları geri ...
Kahramanmaraşlı siyam ikizleri umreye uğurlandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraşlı siyam ikizleri umreye uğurlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.