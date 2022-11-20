Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta sokak satıcılarına uyuşturucu temin ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, D.K'nin, sokak satıcılarına uyuşturucu temin ettiği bilgisine ulaştı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ve kent girişinde önlem alan ekipler, zanlıyı uyuşturucu sevkiyatı sırasında suçüstü yakaladı.
Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.