GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'taki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında Künbet Mahallesi Hacı Esat Efendi Caddesi'nde tartışma yaşandı.
Kavgaya dönüşen olayda, Mehmet Özdemir, A.D. ve B.Ö. silahla yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Özdemir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.