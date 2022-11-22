Kahramanmaraş'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Ali Demir (80) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Kırsal Boyalı Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi.

İtfaiye ve AFAD personelince bulunduğu yerden çıkarılan Demir'in cesedi, Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.