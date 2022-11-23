Kahramanmaraş'ta firari hükümlü yakalandı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta hakkında 8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan O.K'nin kent merkezinde saklandığı adresi tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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