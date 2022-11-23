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Kahramanmaraş'ta tescilli Koçovası Sarımsağı tohumları toprakla buluşturuldu

AA

Kahramanmaraş'ta tescilli Koçovası Sarımsağı tohumları toprakla buluşturuldu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Afşin ilçesinde 750 dekara Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından geçenz yıl tescili yapılan Koçovası Sarımsağı ekimi gerçekleştirdi.

Belediye, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Odası Başkanlığınca yürütülen çalışma kapsamında ziraat mühendisleri gözetiminde tohumlar toprakla buluşturuldu.

Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Koçovası Mahallesi kırsalında gerçekleştirilen etkinlikte, 1600 rakımda yaklaşık 750 dekar araziye sarımsak ekimi yapıldığını söyledi.

Koçovası Sarımsağı'nın insan sağlığı için önemli elementleri içinde barındırdığını anlatan Güven, ekim sahasının artırılması için çalışmalar yapılacağını ifade ederek, "Burada toprak çok verimli, suyu temiz. Bu özelliklere iklim özellikleri de eklenince inanılmaz bir ürün çıkıyor ortaya. Geçtiğimiz yıl Koçoavası Sarımsağının Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaretini aldık. Benzer sarımsaklara göre çok üstün yanları var. Özellikle insan sağlığı için önemli elementlerinin başında gelen selenyum elementi yönünden zengin olan Koçoavası Sarımsağı bu bölgenin kalkınması için destek sağlamaya devam edecek." diye konuştu.

Güven, söz konusu ürünün tanıtımı noktasında gerekli adımları attıklarını sözlerine ekledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Kayapınar da Koçovası Sarımsağının coğrafi işaret tescil belgesinin alındığını ve değerinin daha da arttığını dile getirdi.

Patent sürecinde analizleri yapılan Koçovası Sarımsağının dünyaca ünlü sarımsak türleriyle karşılaştırıldığını aktaran Kayapınar, selenyum elementi yönünden Taşköprü Sarımsağı ile hemen hemen aynı değerleri taşıdığını vurguladı.

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