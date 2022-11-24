Kahramanmaraş'ta cep telefonu bataryasının patlaması güvenlik kamerasında

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta tamir için teknik servise götürülen cep telefonunun bataryasının patlaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İsmetpaşa Mahallesi Borsa Caddesi'ndeki teknik serviste, bir müşteriye ait cep telefonunun bataryası patlayarak alev aldı. Serviste bulunanlar panik yaşarken olayda yaralanan olmadı.

İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine, cep telefonunun patlama anı ve iş yerinde yaşanan panik yansıdı.

Teknik servisin sahibi Hakan Zıba, AA muhabirine, bu tür olayların daha önce de başlarına geldiğini söyledi.

Müşterisinin telefonu kendilerine bataryasının değiştirilmesi için bıraktığını anlatan Zıba, "Cep telefonunun arka panelini sökmek için düşük ısıda bir cihazımız var, telefonun yapıştırıcısının erimesi için oraya bırakmıştık. Ama batarya aşırı derece şiştiği için patladı. Allah muhafaza telefon müşterimizin elinde de olabilirdi. Patlama şiddetliydi." diye konuştu.

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