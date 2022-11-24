Kahramanmaraş'ın ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin, Andırın ve Çağlayancerit ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı.

Andırın ilçesinde Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykut Türkmen tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Türkmen, burada programa katılan öğretmenlerin gününü tebrik etti.

Program daha sonra Şehit Yasin Höbek Yatılı Bölge Ortaokulu Konferans Salonu'nda devam etti.

Çağlayancerit ilçesinde de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Çağlayancerit Kaymakamlığı önünde tören düzenlendi.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. İlçe Milli Eğitim Ali Öztürk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra Ömer Halis Demir Yatılı Bölge Okulu'nda devam eden törende, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, şiirler okundu.

Öte yandan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü tarafından günün anısına düzenlenen voleybol turnuvasında Çağlayancerit Ortaokulu birinci oldu.

Afşin ilçesinde ise Hükümet Konağında gerçekleştirilen törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinlikler, Sebahattin Atalay Kültür Merkezinde devam etti.

Programa, Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay ile öğrenciler katıldı.

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