Kahramanmaraş'ta avukatlardan kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirme

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta avukatlardan kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirme

AA

Kahramanmaraş'ta avukatlardan kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirme

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Barosu Kadın Hakları Komisyonu "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında kadınlara bir araya geldi.

Onikişubat İlçesi Yörük Selim Mahallesi'ndeki kadınlarla bir araya gelen komisyon üyeleri, kadınlara maruz kaldıkları kötü muameleler karşısında başvuracakları kurum ve kuruluşlar, kolluk kuvvetleri ve acil durum uygulamaları hakkında bilgilendirme yaptı.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Barosu Kadın Hakları Komisyon Başkanı Aysın Bilginer, kadınların yaşadığı her türlü şiddette yanlarında olduklarını bildirmek adına kadınlarla bire bir iletişim kurmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Türkiye'de kadına yönelik şiddetin önlenmesi kapsamında kamu ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde ortak çalışmaların yapıldığını ifade eden Bilginer, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş Barosu olarak bu çalışmalara katkı ve destek vermekteyiz. Özellikle İçişleri Bakanlığı tarafından şiddete maruz kalan kadınlarımızın güvenlik güçlerine kolayca ulaşabilmesi ve hızlı bir şekilde kendilerine yardım edilebilmesi amacıyla Kadın Destek Uygulaması (KADES), kadına karşı şiddetle mücadelede önemli bir yer tutmaktadır. Kahramanmaraş Barosu Kadın Hakları Komisyonu'muzun çalışmaları kapsamında bugün, kadınlarımızın sorunlarının paylaşıldığı, maruz kaldıkları haksızlıklar karşısında başvuracakları kurum ve kuruluşlar, kolluk kuvvetleri ve acil durum uygulamaları hakkında bilgilendirme yaparak, kadınlarımızın yaşadığı her türlü şiddette yanlarında olduğumuzu bildirmek adına kadınlarımızla bire bir iletişim kurmayı amaçladık."

Program kadınlara el broşürü dağıtılmasının ardından sona erdi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş merkezli 2 ilde uyuşturucu ...
Kahramanmaraş'ta satışa yasaklı ürün ele geçirildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta satışa yasaklı ürün ele geçirildi
Kahramanmaraş'ın ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ın ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler ...
Kahramanmaraş'ta cep telefonu bataryasının patlaması güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta cep telefonu bataryasının patlaması ...
PORTRE - Milli Mücadele'nin kahramanlarından Sütçü İmam hafızalardan silinmiyor
YEREL HABERLER PORTRE - Milli Mücadele'nin kahramanlarından Sütçü ...
Kahramanmaraş'ta 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle fidan dikimi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle ...
Kahramanmaraş'ta tescilli Koçovası Sarımsağı tohumları toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta tescilli Koçovası Sarımsağı ...
Kahramanmaraş'taki kıraç arazilerde aromatik bitkiler yetiştiriliyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'taki kıraç arazilerde aromatik bitkiler ...
(Görüntülü)SEDİR TOHUMUNUN AĞAÇ YOLCULUĞU BAŞLADI
YEREL HABERLER (Görüntülü)SEDİR TOHUMUNUN AĞAÇ YOLCULUĞU BAŞLADI
Sedir tohumunun ağaç yolculuğu başladı
YEREL HABERLER Sedir tohumunun ağaç yolculuğu başladı
Kahramanmaraş'ta firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta firari hükümlü yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.