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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sütçü İmam vefatının 100. yılında kabri başında anıldı

AA

Sütçü İmam vefatının 100. yılında kabri başında anıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Milli Mücadele'nin kahramanlarından Sütçü İmam, vefatının 100. yılında Kahramanmaraş'taki kabri başında dualarla anıldı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) tarafından gerçekleştirilen anma programı, Sütçü İmam'ın Bektutiye Camisi avlusundaki kabri başında gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi, vatandaşlara çörek dağıtıldı.

Programda konuşan Sütçü İmam'ın torunu Göksun Devlet Hastanesi Başhekimi Alaattin Türkkorur, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Sütçü İmam'ın torunu olmaktan gurur duyduğunu belirten Türkkorur, "Sütçü İmam gönüllerde yaşayan bir kahraman. Maraş Milli Mücadelesi'nde ilk kurşunu atmış, Müslüman Türk kadınına uzanan ele müsaade etmemiş ve onu önlemiş Allah gani gani rahmet eylesin." diye konuştu.

Programa, Sütçü İmam'ın yakınları, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Sütçü İmam

Milli Mücadele'nin Maraş'ta simgesi haline gelen ve süt sattığı için "Sütçü İmam" olarak bilinen milli kahraman, 1872'de Fevzipaşa (Bektutiye) Mahallesi'nde doğdu.

"Kireçcioğulları"ndan Ömer Efendi ve "Tiyeklioğulları"ndan Emine Hanım çiftinin oğlu Sütçü İmam, Uzunoluk Camisi'nde gönüllü olarak imamlık yaptı.

Kentin işgal edildiği dönemde 31 Ekim 1919'da düşmana ilk kurşunu atan Sütçü İmam, düşmanın kovulmasından sonra Maraş Kalesi'ndeki topun idaresini yürüttü.

Abdülmecit halife olunca 101 pare top atmak için kaleye çıkan ve barutun ateş alması sonucu vücudunda yanıklar oluşan Sütçü İmam, kaldırıldığı Alman Eğitim Hastanesinde 25 Kasım 1922'de hayatını kaybetti.

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