Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, 2 servis aracı ile kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

İ.E.A. yönetimindeki 46 S 0465 ve M.A. idaresindeki 46 S 1175 plakalı servis araçları ile A.D'nin kontrolündeki 21 AAF 885 plakalı kamyonet, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda kazaya karıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zincirleme trafik kazasında yaralanan 11 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.





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