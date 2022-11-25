Kahramanmaraş'ta 3 bin uyuşturucu hap bulunan evde yakalanan zanlı tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta 3 bin uyuşturucu hap ele geçirilen evde yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda bir şüphelinin adresine operasyon düzenledi.
Evde 3 bin uyuşturucu hap ele geçiren ekipler, S.A'yı gözaltına aldı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.