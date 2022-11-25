Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Kahramanmaraş'ta partisine katılanlara rozet taktı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kahramanmaraş'ta partisine katılanlara rozet taktı.

Özdağ, kentteki bir çay bahçesinde bir araya geldiği partililerle sohbet etti.

Burada konuşan Özdağ, Zafer Partisi olarak sığınmacıları ülkelerine göndereceklerini dile getirdi.

Seçimlere ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Özdağ, AK Parti, CHP ve İYİ Parti'yi eleştirdi.

Özdağ, konuşmaların ardından partisine katılan yaklaşık 150 kişiye rozet taktı.













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