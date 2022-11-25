Kahramanmaraş'ta erken yaşta evlilikle mücadele için iş yerlerinin camlarına bilgilendirici broşürler asıldı

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kuaför, gelinlik satış mağazaları ve dikim evlerinin camlarına erken yaşta evliliklerle mücadele kapsamında bilgilendirme broşürleri asıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) üyeleri işbirliğinde erken yaşta evliliklerle mücadele kapsamında İsmetpaşa Mahallesi Moda Sokak'ta esnaflara bilgilendirme yapıldı.

Esnafların da destek verdiği çalışma kapsamında kuaför, gelinlik satış mağazaları ve dikim evlerinin camlarına '18 yaşından küçüklere gelin başı ve makyajı yapılmaz', '18 yaşından küçüklere gelinlik dikilmez' yazılı afişler asıldı.

Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın erken yaşta evlilikle ilgili çok iyi bir yerde olmadığını anımsatarak ailelere eğitim programları ve bakanlığın çalışmaları kapsamında hatırlatmalar yaptıklarını söyledi.

Kaya, KADEM ve oda başkanlarıyla esnafları bilgilendirmek amacıyla ortak çalışmaların yapıldığını ifade etti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.