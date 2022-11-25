Kahramanmaraş'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

A.A. idaresindeki 46 LD 422 plakalı otomobil ile M.P. yönetimindeki 46 KY 056 plakalı otomobil Önsen Mahallesi'nde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle otomobillerde bulunan E.P. ve M.A. yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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