Kahramanmaraş'ta "Bayrak olayı"nın 103. yıl dönümü kutlandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Kalesi'nden Fransız bayrağı indirilerek, yerine Türk bayrağının göndere çekilmesinin 103. yıl dönümünde etkinlikler düzenlendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince organize edilen etkinlikler kapsamında, Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki Rıdvan Hoca'nın kabri başında gerçekleştirilen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Atatürk Meydanı'nda devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kent protokolü ve vatandaşlar, daha sonra Kahramanmaraş Kalesi'ne kadar Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde yürüyüş yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, buradaki konuşmasında, 103 yıl önce şehrin işgal edilmeye çalışıldığını hatırlatarak, kahraman ecdadın birçok cephede şehri kurtarmak adına mücadele verdiğini söyledi.

Bir cuma sabahı ecdadın Ulu Cami etrafında toplanarak kaleye yürüdüğünü anlatan Güngör, şunları kaydetti:

"Ecdat cuma namazı için toplanmıştı. Rıdvan Hoca hutbeye çıktı. Cumanın kılınmasının şartlarından birinin bayrağın yerine asılması olduğunu ifade etti. Rıdvan Hoca'nın sözüyle ecdat, kaleye hücum etti, tekrar ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çekti. Bu vesileyle bize bu toprakları vatan olarak bırakan tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ecdadımız canıyla, kanıyla bu toprağı bizlere vatan olarak bıraktı. Maraş'ın Milli Mücadele'si tüm Anadolu'ya ilham olmuştur. Anadolu'nun kurtuluşunun çok büyük sembolleri, çok büyük olayları var. Kahramanmaraş, kurtuluş mücadelesinin öncü şehri. Ecdadımızın kurtuluş mücadelesi sadece Kahramanmaraş'ın değil tüm Anadolu'nun kurtuluşuna kıvılcım olan, bağımsızlık ateşini yakan bir olay."

Konuşmanın ardından Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibi ve mehter takımı gösteri sundu.

Programa, Vali Vekili Ömer Özkan, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Celalettin Güvenç ve Cihat Sezal ile MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve vatandaşlar katıldı.

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