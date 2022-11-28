Kahramanmaraş'ta darp ve gasp iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, darbettikleri kişinin cep telefonu ve parasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ceyhan Mahallesi Devlet Hatun Caddesi'nde A.G'nin (22) darbedilerek cep telefonu ve bir miktar parasının gasbedildiğini bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu şüphelilerin C.Ö. (22) ve İ.B. (24) olduğunu tespit etti.

Belirlenen adreslerde yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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