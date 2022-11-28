Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, "silahlı yağma" suçundan 22 yıl 3 ay aranan H.Y. ve "hırsızlık, uyuşturucu madde satın almak" suçundan 15 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan H.Ö.G'ün kent merkezinde saklandığı adresleri tespit etti.

Adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.







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