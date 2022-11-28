Mobil Trafik Eğitim Tırı Kahramanmaraş'ta öğrencileri bilgilendirdi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında kentleri ziyaret eden "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Kahramanmaraş'a geldi.

İçişleri ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan protokol kapsamında Milli İrade Meydanı'na konuşlandırılan tırda ve kurulan parkurda, ilkokul öğrencilerine eğitim verildi.

Öğrenciler, tırdaki mobil sınıfta trafik eğitimi aldıktan sonra polis eşliğinde parkurdaki pedallı araçları kullandı.

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, gazetecilere, trafik güvenliğinin herkes için önemli olduğunu, yayaların trafik bilincinin artırılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız burada özellikle ilkokul öğrencileri başta olmak üzere, milli eğitim müdürlüğümüze bağlı diğer vatandaşlarımıza emniyet kemeri, yaya güvenliği gibi temel trafik güvenliğini sağlayacak konularda bilgilendirme ve bilinçlendirmeyi hedefliyor. Çocuklarımız burada olmaktan çok mutlu ve ciddi anlamda da hevesliler. Bu bizi mutlu ediyor çünkü gelecekte trafikte yollarımızda bu çocuklarımız olacak ne kadar erken yaşlarda trafik eğitimini verirsek gelecek nesil açısından da daha bilinçli bir toplum olacağız. Böylece can ve mal kaybı oranında inşallah çok ciddi azalmalar sağlamış olacağız."

Trafik kurallarına ilişkin bilgi aktarılan uygulamalı eğitimin ardından, öğrencilere boyama kitabı ve kırmızı düdük gibi çeşitli hediyeler verildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.