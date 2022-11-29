Kahramanmaraş'ta sulama kanalındaki balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, bir sulama kanalındaki balık ölümleri için inceleme başlatıldı.

Kılılı Mahallesi'ndeki Gavur Gölü'ne bağlı sulama kanalında çok sayıda ölü balık olduğunu görenler durumu yetkililere bildirdi.

Tarım ve Orman ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlüklerine bağlı ekipler, ihbar üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kanaldan ve ölü balıklardan numune aldı.

Balıkların, suyun azaldığı kanalda oksijen yetersizliği nedeniyle öldükleri tahmin ediliyor.



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