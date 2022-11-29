Kahramanmaraş'ta 5 aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok eden mucize bitki

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, aralarında işçi servisinin de bulunduğu 5 aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi Lütfi Köker Bulvarı SGK İl Müdürlüğü önünde, işçi servisi, 2 hafif ticari araç ile 2 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.

Olay yerine, AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Bu arada, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Tolga Yağan da kurtarma çalışmalarına katıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.