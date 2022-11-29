Kahramanmaraş'ta silahlı yağma suçlamasıyla 2 zanlı tutuklandı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta silahlı yağma iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, H.C. isimli kadın, tanıştığı bir erkeği Dulkadiroğlu ilçesindeki bir ikamete davet etti.

Kadının verdiği adrese giden kişi burada H.C. ve 2 kişi tarafından tüfekle tehdit edilerek, banka kartları, kol saati, cep telefonu ve aracının anahtarının gasbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Ekipler adreslerine düzenledikleri operasyonla H.C. ile Ö.Ö. ve O.P'yi gözaltına aldı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramada, tüfek, 3 bıçak, müştekiye ait banka kartları, cep telefonu, kol saati, araç anahtarı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden Ö.Ö. ve H.C. tutuklandı, O.P. serbest bırakıldı.

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