GÜNCELLEME 2 - Kahramanmaraş'ta 5 aracın karıştığı kazada 17 kişi yaralandı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, aralarında işçi servisinin de bulunduğu 5 aracın karıştığı kazada 17 kişi yaralandı.

Mehmet Akif Mahallesi Lütfi Köker Bulvarı'nda S.T. idaresindeki 46 S 0346 plakalı servis midibüsü, M.K'nin kullandığı 46 ACL 522 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Savrulan araçlardan midibüs, İ.G. yönetimindeki 46 KZ 346 plakalı hafif ticari araca çarparak devrildi, 46 ACL 522 plakalı hafif ticari araç ise park halindeki 07 EDB 24 ve 34 ZR 1100 plakalı otomobillere vurdu.

Olay yerine AFAD, itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 17 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada, İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan ile SGK İl Müdürü Harun Akbalaban da kaza yerine gelerek ekiplerin çalışmalarına destek sundu.

Öte yandan, kaza, bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, kavşağa giren işçi servisinin, önce ticari araca daha sonra da park halindeki araçlara çarparak devrilmesi yer alıyor.

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