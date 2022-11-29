Kahramanmaraş'ta 16 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, hakkında 16 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda ekipler, "hırsızlık" suçundan 16 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.H'nin kent merkezinde saklandığını tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda İ.H. yakalandı.

Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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