GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı yaya öldü

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, C.A yönetimindeki 46 KJ 813 plakalı otomobil, Yahya Kemal Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Yunus Emre Kurt'a çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Kurt, kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.



Kurt'a hızla gelen otomobilin çarpması, çevredeki vatandaşların müdahale etmek için koşturması, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



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