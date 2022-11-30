Kahramanmaraş'ta üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere akademi kartı dağıtıldı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türkoğlu ilçesinde belediye tarafından üniversite sınavına hazırlanan 2 bin öğrenciye "Türkoğlu Belediyesi Akademi Kartı" dağıtımı gerçekleştirildi.

Kartlarını alan öğrenciler, üzerindeki şifre ile girdikleri uygulamada sanal olarak ders çalışıp soru çözebilecek.

Belediye Başkanı Osman Okumuş, Türkoğlu Anadolu Lisesi'ndeki dağıtım töreninde, ilçedeki 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin eğitimine destek olmak adına böyle bir proje hazırladıklarını söyledi.

Uygulamada sınırsız video izleme hakkı, yapay zeka rehberlik, ders anlatım föyü, canlı dersler, soru bankaları ve online eğitim imkanı olduğunu aktaran Okumuş, "Türkiye genelindeki bir uygulama olduğu için öğrencilerimiz kendi sıralamasını görebilecek. çözemedikleri soruları özel olarak gönderecek ve tekrar dönüş yapılacak. Bizlerde belediye olarak bunun takibini yapacağız." diye konuştu.

Okumuş, yıl sonunda başarılı olan öğrencileri Konya, Bursa, Çanakkale ve İstanbul'a gezi turu ile ödüllendireceklerini belirterek, geleceğin teminatı olan gençler için her türlü desteği vermenin gayretiyle çalışmalarına devam ettiklerini dile getirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çelik de belediyenin desteğiyle yaptıkları proje kapsamında interaktif dershaneyi öğrencilerle buluşturmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

İçeriğinde videolu konu anlatımları ve deneme sınavları da olan kartların yapay zeka tabanlı bir uygulama oluğunu anımsatan Çelik, öğrencilerin sanal dershane sayesinde daha başarılı olmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından kartlar, öğrencilere ve idarecilerine teslim edildi.

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